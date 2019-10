Auto che rallentano improvvisamente, fari che si accendono e spengono in pochi attimi e più volte. È il segnale che gli automobilisti usano per darsi ‘l’allarme’. Motivo? Il posizionamento di un autovelox mobile sulla statale 16, in quel tratto di litorale nord che da anni è diventato di competenza comunale perché considerato centro abitato e bisogna procedere a non oltre 50 kmh.

Stamattina 3 ottobre una pattuglia della Polizia Locale di Termoli ha posizionato lo strumento in direzione nord ed è quindi ipotizzabile che a breve arrivino i primi verbali.

L’autovelox era regolarmente segnalato in direzione nord da un cartello apposto qualche centinaio di metri prima, nella piazzala di sosta di fianco all’ex ristorante ‘Guido’, poco dopo la Torretta di Termoli andando verso nord. Procedendo verso Vasto ecco la pattuglia della Municipale e l’autovelox che ha scattato fotografie alle auto di passaggio, con molti automobilisti che hanno frenato bruscamente per abbassare la velocità con la quale stavano procedendo.

Non c’era invece alcun cartello in direzione sud, almeno attorno a mezzogiorno, quindi si può ritenere che il controllo sia stato effettuato solo in una direzione. Va ricordato che in quel punto della strada il limite è parecchio basso, appena 50 kmh in un tratto di pieno rettilineo che invita invece a schiacciare sull’acceleratore.

Ma non si può, perché essendo la zona disseminata di case al mare e residence, quel tratto fino al confine con Petacciato, dove la statale si ricollega con la Tangenziale, è considerato centro abitato. Quindi limite massimo 50 kmh e non si sgarra.

È proprio per questo motivo che il Comune di Termoli aveva pensato negli anni scorsi al posizionamento di un autovelox mobile lì e un altro in via Rio vivo, perché entrambe le strade in passato sono state lo scenario di brutti incidenti, talvolta tragici.

Oltre un anno fa l’Amministrazione Sbrocca aveva annunciato l’avvio dei controlli col sistema di rilevazione elettronica della velocità, oltre all’attivazione del cosiddetto ‘Street control’ su tutte le arterie viarie della città per aumentare la sicurezza e assicurare il rispetto delle regole stabilite dal Codice della strada. Tuttavia c’è voluto più di un anno, per incomprensibili motivi burocratici, per vedere in azione lo strumento.