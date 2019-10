Una spazzatrice ‘a disagio’ tra le macchine e che si ritrova a pulire solo il centro della carreggiata, lasciando inalterato e dunque sporco lo spazio deputato ai parcheggi.

Le foto provengono da una lettrice e sono state scattate in via Verona a Termoli, quartiere Porticone, alle 16 del 21 ottobre.

Di pochi giorni fa la delibera comunale che ha disposto la revoca dello spazzamento programmato, quello in base al quale a determinate ore e in alcuni giorni prestabiliti le automobili non potevano parcheggiare proprio per consentire la pulizia della strada. Un provvedimento che a molti sarà piaciuto, ma quali gli effetti?

Dalle foto inviateci dalla lettrice – e commentate con un lapidario ‘senza parole’ – si nota come la spazzatrice riesca a pulire solo il centro della carreggiata, stante la presenza di automobili parcheggiate.

Dunque la strada, smerigliante al centro, è rimasta sporca alle estremità e in corrispondenza dei parcheggi, con buona pace degli automobilisti.