Associazione pro Crociati e Trinitari, Santoro riconfermato al timone

Giuseppe Santoro è stato riconfermato a capo dell’Associazione pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche molisane di Campobasso.

Lo scorso 22 ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo per il triennio 2019 – 2021, al termine delle quali, con un ampio consenso, la guida dello storico e prestigioso sodalizio campobassano è stata nuovamente affidata al presidente uscente Santoro, campobassano doc.

Ad affiancarlo l’assemblea ha scelto quattro dirigenti ovvero Franco Pagliani (vice presidente), Sandra Palombo (tesoriere), Alessandra Graziano (segretario) e Maria Pia Minichetti.

L’associazione dunque riparte ed è pronta a perseguire progetti ambiziosi che puntano a diffondere la storia della città capoluogo del Molise.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in questi anni – commenta Santoro – e ringrazio i componenti del Consiglio direttivo uscente, dello staff associativo nonché tutti gli associati e non, dal primo all’ultimo figurante, che mi sono sempre stati vicini in questo periodo e tutti coloro che con il loro contributo, nel corso degli anni, hanno permesso a questo storico sodalizio di raggiungere l’importante traguardo dei 65 anni di attività. Sono naturalmente onorato di poter proseguire il mio lavoro per l’Associazione e per la città di Campobasso e spero di ripagare la fiducia che mi è stata rinnovata. Quello che è appena cominciato sarà un triennio molto impegnativo ma di certo ricco di tante e nuove soddisfazioni e sorprese, alcune delle quali saranno presentate già a partire dalle prossime settimane. Voglia di fare bene e spirito di sacrificio non mancano da parte di tutti noi dell’Associazione per consolidare il prestigio delle nostre storiche origini non solo in Italia ma anche all’estero”.