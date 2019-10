La chiamata alla centrale del 118 è arrivata intorno alle 22.40: un altro incidente mortale sulle strade molisane.

A distanza di circa 24 ore dalla ‘carneficina’ avvenuta sulla statale 17, dove hanno perso la vita un ex poliziotto di 77 anni e un giovane di 21, ieri sera (14 ottobre) nel capoluogo molisano è deceduta un’altra persona. Si tratta di un uomo di 49 anni – Michele D’Aquila il suo nome – che stava viaggiando a bordo della sua vettura quando è uscito fuori strada.

Inutili i soccorsi dell’ambulanza, il cui personale sanitario ha potuto constatare solo il decesso del conducente.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi i Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l’uomo classe ’71 si è schiantato contro una grossa quercia che si trovava sul bordo della carreggiata mentre pare che stesse facesse ritorno a casa (abitava in contrada Feudo) in quella che sembrava una normale domenica sera.

Cosa è successo poi? Ha avuto un malore? Un colpo di sonno? Oppure a causa di una distrazione ha perso il controllo dell’auto? Sembra poi che ieri sera in contrada Feudo fosse scesa la nebbia che ostacolava la visibilità della via. Il 49enne poi stava percorrendo un tratto in salita (in foto).

Sull’asfalto poi, hanno accertato i militari, non ci sono segni di frenata.

Per capire le cause dell’incidente la salma è stata per il momento traslata all’obitorio dell’ospedale Cardarelli di Campobasso a disposizione del magistrato che deciderà se effettuare l’ispezione cadaverica o l’autopsia.

Contrada Feudo è sconcertata: Michele era conosciuto e stimato. Distrutta la famiglia dell’uomo che non riesce a darci pace e non sa spiegarsi i motivi di una morte che in apparenza sembra assurda, inspiegabile.

Intanto il bilancio di questo fine settimana sulle strade molisane è terribile: tre vittime tra sabato e domenica. Con la speranza che il numero dei decessi non aumenti nelle prossime ore.