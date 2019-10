L’assenza di Danilo Alessandro contro l’Olympia Agnonese ha sollevato più di qualche dubbio nell’ambiente campobassano. C’è chi ha ipotizzato un imminente addio, chi ha parlato di scelta tecnica da parte di Mirko Cudini, chi di screzi con lo stesso allenatore. Fatto sta che il giocatore non era in campo ma sugli spalti del ‘Civitelle’, ufficialmente per il solito dolore al costato che lo ha costretto a giocare spesso con infiltrazioni.

In realtà, le voci di un suo possibile saluto anticipato alla piazza sono nate e non si sono mai sopite dalla contestazione post Montegiorgio in poi: l’attaccante annunciò a un centinaio di tifosi assiepati fuori dai cancelli la volontà di fare le valigie e andarsene. 24 ore dopo il ripensamento. Ma il forfait di Agnone ha riaperto il ‘caso’. Comunque, in giornata ha lavorato col resto della squadra e potrebbe essere a disposizione per domenica. Non lo sarà sicuramente Claudio Cafiero: il difensore è sicuro partente, come anticipato la settimana scorsa non rientra più nei piani della società di Mario Gesuè.

Chi certamente salterà il Real Giulianova saranno Alessandro Dalmazzi e Riccardo Musetti. Entrambi espulsi nell’ultimo match, il difensore dovrà restare fermo per due giornate a causa della spinta a un avversario sotto gli occhi dell’arbitro. Una sanzione che appare esagerata, rivedendo le immagini. L’attaccante invece darà forfait solo a Selvapiana per rientrare nella trasferta di Cattolica. Una situazione non certo facile.

Per questo, il tecnico ha dato il via a un paio di esperimenti. Primo fra tutti, l’arretramento al centro della difesa di Francesco Bontà, elemento duttile e sempre pronto a impegnarsi per la maglia fino all’ultima goccia di sudore. Potrebbe far coppia con l’ultimo arrivato, Luca Sbardella, che ha esordito contro l’Agnone nei concitati minuti finali. Un’ipotesi che rivoluzionerebbe il reparto, visto che a destra il molisano Martino potrebbe essere preferito a Fabriani, mentre Vanzan va verso la conferma come Natale tra i pali. C’è da aggiungere che Federico Pizzutelli si è allenato a parte ma si tratta soltanto di un affaticamento, dovrebbe essere della gara. E pian piano stanno rientrando a regime anche Menna e La Barba. Non si esclude un ritorno al 4-3-3: in allenamento il tridente era composto da una parte da Cogliati-Njambè-Energe, dall’altra da Alessandro-Musetti-Giampaolo.