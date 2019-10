Alessandro: “Non mi aspettavo i fischi. Qualcuno gode quando perdiamo…”

Amarezza e voglia di rifarsi. Il Campobasso si avvicina alla sfida in trasferta con il Porto Sant’Elpidio consapevole di aver sciupato una ghiotta occasione per potersi riavvicinare al duo di testa Recanatese-Notaresco, attualmente a quota 15 con 7 lunghezze sui rossoblù. Nelle Marche bisogna fare bottino pieno, come d’altronde ogni domenica, per provare a recuperare qualche punticino. Il gruppo è praticamente al completo, i piccoli acciacchi si stanno superando e mister Cudini dovrebbe avere tutti a disposizione per domenica prossima.

Sembra stia trovando la gamba giusta anche Danilo Alessandro, tra i trascinatori contro il Matelica. Una partita dominata per larghi tratti ma non chiusa a dovere: “Si parla tanto di occasioni ma se la mettevamo dentro non stavamo a commentare un pareggio. E mi ci metto anche io, non è che devo nascondermi dietro a un dito: sono passate sei partite e ancora devo fare gol, quindi mi assumo tutte le mie responsabilità. Se facevo gol nelle mie due occasioni adesso stavamo a parlare di una vittoria. Se riguardiamo la partita abbiamo creato solo noi. L’avevamo preparata così come si è svolta, se andiamo a vedere loro hanno fatto un tiro da trenta metri e hanno fatto gol. Non dobbiamo recriminare niente, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare”.

Inevitabile un passaggio sull’arbitraggio tanto discusso: “Il primo fallo di mano è lampante: se non la tocca con il braccio la metto in mezzo, magari non facciamo gol, però… Il secondo non so, ero coperto e non so dire. Ma è stata tutta la gestione della gara a non convincere”. Sul calo che si registra spesso nelle ultime porzioni di match risponde così: “Ci sono anche gli avversari, è normale, non è che novanta minuti puoi giocare solo tu. Stavamo vincendo, ci siamo un po’ abbassati e loro hanno trovato questo gol. Dobbiamo lavorare e basta, conosco solo questo modo per andare avanti”.

Tornando invece sulle troppe occasioni mancate, spunta fuori il discorso attaccanti, ancora a secco dopo sei giornate. Cosa manca a questo Campobasso per spiccare il volo? Non so cosa manca. So solo che abbiamo creato e non l’abbiamo messa dentro. Forse più cinismo, più cattiveria, magari è un momento che va così. Non c’è un motivo vero e proprio”.

I fischi finali hanno accompagnato l’uscita dal campo. Alessandro ammette di esserci rimasto male e non risparmia frecciate: “Se il tifoso paga il biglietto è libero di fare ciò che vuole, quindi noi ci prendiamo i fischi quando c’è da prenderseli, ci prendiamo gli applausi quando si fa bene. Pensiamo al campo e a fare bene. Non me la prendo con loro che fischiano, mi dà fastidio perché dopo una partita giocata così magari i fischi non me l’aspettavo. Ma la gente paga il biglietto ed è libera di fare ciò che vuole. La cosa che non mi va giù è che qualcuno non vede l’ora che perdiamo, è più contento quando perdiamo che quanto vinciamo. Non mi riferisco ai tifosi, parlo di altro, ma non per ora non dirò a chi mi riferisco, lo farò più in là”.