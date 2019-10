Alessandro ci ripensa: “Resto, non abbandono la nave”. Arrivano i rinforzi?

Danilo Alessandro resta a Campobasso. E questa è una notizia, visto che subito dopo la partita persa domenica, parlando con i tifosi assiepati fuori dai cancelli, aveva annunciato la ferma intenzione di “fare il borsone e andare via martedì alla ripresa degli allenamenti”. Una decisione che era scaturita forse in un momento di rabbia, di frustrazione, o forse anche perché voleva rassicurazioni sulla posizione di Mirko Cudini, al quale la società ha dato fiducia. A distanza di qualche ora la marcia indietro dell’ex Cesena, a questo punto non casuale.

Le motivazioni della scelta sono racchiuse in un messaggio lasciato sui social nella tarda serata di lunedì: “No, non è ancora arrivato il momento di abbassare la testa, sarebbe troppo facile abbandonare ora”. Poi la conferma della decisione che aveva preso in un primo momento, come spiegato da Primonumero: “Domenica avevo dato la parola che sarei andato via le cose non si fossero risolte, ma non me ne vado da perdente, non riuscirei nemmeno a guardare più in faccia i miei figli perché non voglio che un giorno dovrò dirgli che nelle difficoltà sono scappato…”. E poi rilancia: “Se me ne andrò lo farò da vincente, o almeno dopo aver dato tutto e senza avere rimpianti. Non posso deludere chi ha creduto in me questa estate…”.

Come riportato nelle ultime ore, la proprietà ha dato quindi piena fiducia allo staff tecnico. Una notizia che ha sorpreso più di qualcuno, che si aspettava un cambio repentino per dare uno scossone. Ma così non è stato. L’intenzione sembra quella di tornare subito sul mercato per reperire un attaccante e un difensore centrale, anche tra gli svincolati. Ma per il momento non ci sono novità a riguardo.