Albero secolare crolla in pieno centro: paura in viale Elena

Paura in pieno centro a Campobasso: questa mattina, poco prima delle 9, un leccio secolare è collassato e si è ‘abbattuto’ sul marciapiedi che si trova nelle vicinanze di villa Musenga e da poco interessato dall’intervento di rifacimento programmato dall’ex amministrazione.

Tuttavia, non sarebbe stata questa la causa del crollo dell’albero secolare che costeggia viale Elena: con ogni probabilità le radici dell’albero sarebbero state attaccate da un fungo che ne avrebbero minato la pericolosità. “La causa del collasso del leccio potrebbe essere stata una carie da funghi che avrebbe aggredito l’apparato radicale”, ha spiegato l’assessore comunale all’Ambiente Simone Cretella.

“Le radici dunque sono completamente marcite e l’albero, che aveva una scarsissima attività vegetativa, è collassato su se stesso. Ad ogni modo, abbiamo commissionato apposite valutazioni tecniche per capire le cause del crollo che fortuna non ha provocato danni. Inoltre potremmo estendere le valutazioni tecniche anche ad altri alberi che si trovano nelle stesse condizioni sullo stesso marciapiedi”.

In città ci sono alberi antichi ma che purtroppo attualmente sono ‘in fin di vita’: insomma, potrebbero crollare da un momento all’altro. Un patrimonio arboreo datato, storico poichè Campobasso era definita la ‘città giardino’, ma purtroppo poco curato dalle varie amministrazioni che hanno governato a palazzo San Giorgio. Ora quindi è un pericolo per le persone.

Tre alberi a rischio, secondo le prime stime dello stesso assessore all’Ambiente, si trovano sempre in viale Elena, proprio vicino all’albero crollato questa mattina e che non ha provocato danni solo per una pura casualità visto che parliamo di una zona centrale del capoluogo, a pochi metri dal Municipio e da numerose attività commerciali.

Intanto per evitare pericoli ai pedoni e agli automobilisti in transito sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Municipale che ha transennato l’area per evitare rischi.