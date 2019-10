La 277esima Fiera di Ottobre a Larino è ufficialmente iniziata. È stata inaugurata ieri, mercoledì 9 ottobre, la ‘storica’ Fiera della cittadina frentana che si terrà fino a domenica 13 ottobre al Polo Fieristico in Contrada Monte Arcano.

Alla cerimonia di inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro, il primo cittadino Pino Puchetti con diversi esponenti della sua Amministrazione nonchè di quella regionale. Presente tra gli altri l’assessore al Turismo Vincenzo Cotugno. La Fiera rientra tra le iniziative del cartellone ‘Turismo è cultura’.

Saranno 5 giornate piene di eventi culturali, enogastronomici e musicali, per bambini e adulti. Artigianato, agricoltura, agroalimentare, commercio: saranno più di 160 gli espositori presenti, provenienti dal Molise e dalle regioni limitrofe Abruzzo, Campania, Puglia e Lazio.

Oltre ai padiglioni espositivi ci saranno laboratori del gusto che coinvolgeranno anche gli studenti delle scuole (l’Istituto Agrario è partner dell’evento), convegni, dibattiti, degustazioni e anche concerti, come quello lirico di sabato 12 ottobre.

In occasione della 277° edizione della Fiera di ottobre della città di Larino, inoltre, il Comune e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise hanno comunicato l’apertura straordinaria, nelle ore pomeridiane, dell’Anfiteatro e del Parco Archeologico di Villa Zappone, da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre dalle ore 14:30 alle 18:30.

La fiera sarà visitabile dalle 10 alle 22 e il Comune, per agevolare residenti e turisti a raggiungere il Polo Fieristico in Contrada Monte Arcano, ha messo a disposizione per i 5 giorni dell’evento un servizio navetta gratuito con corse ad intervalli di circa 30 minuti: dalle ore 15 alle 22.30 per la sola giornata di mercoledì 9 ottobre e dalle 9.30 alle 22.30 per i restanti giorni, da giovedì a domenica.

Le navette partiranno da Piazza Vittorio Emanuele (centro storico) e fermeranno in Viale Giulio Cesare (Enel), al Tribunale e, appunto, al Polo Fieristico.