Agnone-Campobasso, la società altomolisana indice la ‘Giornata granata’

In occasione del derby contro il Campobasso, la società dell’Olympia Agnonese indice la “Giornata Granata”. Allo stadio “Civitelle” non saranno valide le tessere in abbonamento. Il prezzo del tagliando è fissato a dieci euro nei settori ospiti e locali. I botteghini dello stadio apriranno alle ore 14.00. Vista l’importanza del match, la dirigenza del presidente Marco Colaizzo fa appello agli sportivi di intervenire in massa nell’impianto senza barriere di viale Castelnuovo.

La partita riveste un’importanza particolare per entrambe le squadre. L’Olympia viene da tre vittorie consecutive e vive un momento magico dopo la vittoria nel derby contro il Vastogirardi. I Lupi sono in profonda crisi: tre sconfitte nelle ultime quattro giornate e bisogno assoluto di fare punti per rinvigorire una classifica al momento deficitaria. Dal capoluogo partiranno diversi tifosi, nonostante il periodo negativo, ad Agnone si mobilita la tifoseria granata. Il fischio d’inizio della gara sarà dato alle 14.30 in concomitanza con il cambio dell’orario previsto tra sabato e domenica.