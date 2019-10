Adriatica Campomarino si affilia alla Fiorentina e punta sul calcio femminile

L’Adriatica Campomarino ha iniziato la nuova stagione, la 17esima consecutiva, all’insegna di tante novità che hanno portato ad un incremento di iscrizioni notevole rispetto agli anni scorsi. La scuola calcio di Campomarino, settore giovanile più longevo nella storia del paese, ha ufficializzato l’affiliazione alla Fiorentina. La collaborazione con la società toscana consente ai tecnici dell’Adriatica di frequentare corsi e stage a Firenze e Coverciano e di predisporre, insieme ai tecnici della Fiorentina, programmi di allenamento all’avanguardia per tutte le fasce di età. I bambini e i ragazzi saranno coinvolti in attività e partite con i coetanei della Fiorentina e vestono il kit ufficiale “Le Coq Sportif” della Fiorentina.

Le attività di scuola calcio, rivolte a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, sono iniziate nel migliore dei modi. I ragazzi della categoria Giovanissimi guidano il girone di Molise Cup regionale mentre l’alto numero di iscritti ha consentito la formazione di 10 gruppi squadra suddivisi in base all’età. “Il nostro obiettivo – fanno sapere dallo staff dirigenziale – è quello di garantire un’alta qualità degli allenamenti e delle attività dal punto di vista sportivo e psico-motorio ma senza tralasciare i principi di lealtà, fair-play, amicizia, rispetto e tutti i valori che ci contraddistinguono da sempre. A tal proposito il nostro staff di educatori e istruttori e composto da tecnici abilitati ed esperti, operatori blsd che hanno a disposizione un defibrillatore automatico appena acquistato”.

Fiore all’occhiello dell’Adriatica Campomarino è la scuola calcio femminile che quest’anno si è ampliata ed ha consentito la formazione di tre squadre interamente femminili: Under17, Under15 e Pulcini. Proprio la squadra femminile Under 15 parteciperà per il secondo anno consecutivo al campionato nazionale.

A tal proposito, la Figc ha reso nota la composizione dei 14 gironi del campionato nazionale femminile Under 15. Le squadre iscritte si confronteranno in gironi interregionali per poi accedere alle fasi finali. L’anno scorso il titolo è stato vinto dalla Juventus e quest’anno il numero di squadre iscritte è aumentato notevolmente a dimostrazione della crescita del calcio femminile a livello nazionale. L’Adriatica Campomarino è ancora una volta l’unica squadra molisana a partecipare e a rappresentare la nostra regione in una competizione nazionale. Le ragazze dell’Adriatica sono state inserite nel girone 1 con Pescara, Teramo, Chieti, Luco dei Marsi, Bellante, Avezzano.