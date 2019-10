Meteo settimana, alta pressione parzialmente scalfita da una prima discesa di aria più fredda. Il meteo in settimana cambia drasticamente.

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com

Situazione generale – Sta per terminare il periodo stabile e mite che ha caratterizzato questo mese di ottobre. Dal nord Europa infatti la depressione scandinava sta compiendo grandi manovre per compensare questo surplus termico in Europa. La discesa di un fronte freddo porterà maltempo e un calo delle temperature a iniziare dalla giornata di martedì anche netto nella giornata di mercoledì, con massime fino a 10°C in meno rispetto alle 48/72h precedenti.

METEO LUNEDÌ IN ITALIA – Qualche passaggio nuvoloso, foschie e locali nebbie abbassano leggermente le temperature sulle regioni del Centro-Nord che comunque restano sopra media. Valori quasi estivi anche al centro-sud con punte fino a 27°C sulla Puglia, 26°C in Campania e Calabria.

PREVISIONI MERCOLEDÌ ITALIA – L’afflusso di correnti più fredde da nordest e il maltempo danno luogo ad un ulteriore calo delle temperature tra il Nord e il medio Adriatico dove le temperature potrebbero subire una flessione anche di 11-12 gradi. Tornano in media invece le regioni centrali e parte del Sud. A seguito della discesa di queste correnti più fredde si formerà un fronte perturbato con piogge e qualche temporale che dal Triveneto ed Emilia scivoleranno lungo l’adriatico tra il pomeriggio e la sera.

Previsione primi giorni della settimana in Molise

Meteo oggi, lunedì: mattinata di bel tempo con cieli azzurri ovunque, qualche foschia nelle valli. Pomeriggio e serata stabili a parte passaggi di velature. Temperature ancora oltre le medie: al mattino piuttosto frizzanti mentre di giorno sono attesi fino a 23 gradi nelle valli interne. Venti assenti.

Meteo domani, martedì: ancora una giornata stabile, pochissime nubi e cieli tersi. Lieve aumento della nuvolosità in serata sui settori occidentali. Temperature in lieve diminuzione che non superano i 20 gradi di giorno. I venti iniziano a intensificarsi da ovest.

Meteo dopodomani, mercoledì: al mattino arrivo di nuvolosità sparsa. Nel corso del pomeriggio peggiora a partire dalle aree costiere in estensione a tutta la regione, con piogge sparse e qualche temporale. Temperature in decisa diminuzione dal pomeriggio. Venti che si disporranno da nord-est dal tardo mattino.