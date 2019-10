Addestramento cani, termolese terzo al campionato del mondo

Terzo posto mondiale per Vincenzo Magnati e il suo cane Zeus al campionato del mondo di addestramento cani che si è svolto lo scorso fine settimana a Modena.

Dopo aver già vinto i campionati nazionali e le selezioni mondiali, Magnati si è distinto ancora riuscendo in una impresa che in cui nessun italiano era riuscito in 17 anni. Davanti alla giuria di Modena, il pastore tedesco e il suo addestratore Magnati sono arrivati a pari punti con il vice campione del mondo, classificandosi al terzo posto.

In tutto alla competizione hanno preso parte 130 partecipanti da nazioni di tutto il mondo, con i migliori cinque cani di ogni nazione.

Ennesimo riconoscimento per l’importante lavoro svolto per Magnati, da anni addestratore con una struttura attrezzata per cani in Zona Sinarca.