Accesso al mare fra blocchi di cemento, erbacce e cataste di rifiuti

E’ ridotto malissimo l’accesso al mare numero 1, venendo da Petacciato, sulla spiaggia libera di Termoli. Si tratta di quello spazio di fianco al complesso residenziale denominato ‘Le dune del Cardo’, dove la scorsa estate è stata sistemata una passerella in legno per quello che in teoria dovrebbe essere il primo di numerosi nuovi varchi per godere della spiaggia libera.

Ma il primo problema è evidente all’ingresso: un blocco di cemento sistemato proprio all’imbocco della passerella e che quindi rende impossibile il passaggio a chi ha problemi di deambulazione.

L’incuria di questi mesi ha fatto il resto. Le erbacce invadono già le assi di legno e in certi punti le coprono, rendendo difficoltoso il passaggio.

Ma è il finale a lasciare sconcertati: un accumulo di rifiuti, che stanno probabilmente lì da settimane, accatastati in due bidoni in cui c’è di tutto: dai resti di cibo a oggetti per il mare che probabilmente qualcuno ha deciso di abbandonare lì al termine della stagione balneare. Uno spettacolo indecoroso e la giustificazione che ormai non è più tempo di mare non regge.