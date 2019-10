A Sant’Elia a Pianisi volontari in azione per ripulire l’area del convento

Volontari in azione domani (13 ottobre) a Sant’Elia a Pianisi per la pulizia dell’area del campetto e di quella prospiciente il Convento dei Padri Cappuccini. Il Comune partecipa infatti alla campagna ‘Puliamo il mondo 2019’ ,

I volontari che aderiscono all’iniziativa si ritroveranno domani mattina alle ore 9 in piazza Municipio. La giornata sarà aperta dal Presidente di Legambiente Molise Manuela Cardarelli; presente anche Giuseppe Faioli ed Adelia Di Iorio del Comitato Regionale del Molise.

Puliamo il Mondo, edizione italiana di Clean Up The World, si caratterizza per la valenza educativa e la partecipazione. Nell’ultima edizione del 2018 hanno preso parte alle giornate di pulizia oltre 600.000 volontari che hanno ripulito circa 4.000 aree distribuite sul territorio nazionale in 1600 comuni: numeri confortanti che ci fanno sperare in un mondo migliore. Piazze, parchi, fiumi, spiagge sono stati oggetto di cura e attenzione da parte della comunità scesa in campo per rendere ancora più belli questi luoghi. Un gesto semplice che aiuta a rinsaldare il rapporto tra ambiente e cittadini. Puliamo il Mondo in Italia è organizzata in collaborazione con Federparchi – Europarc Italia, UPI e con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.