A giugno l’Under 21 a Campobasso. Di Cristinzi: “Capienza stadio a 10mila posti”

Il ritorno della Nazionale Under 21 a Campobasso è (quasi) realtà. Si stanno definendo i dettagli, la notizia è ufficiosa: i primi giorni di giugno gli azzurrini calcheranno il terreno di gioco di Selvapiana. L’annuncio lo fa il presidente della Figc Molise in persona: “Stiamo definendo la questione, a breve ci sarà anche un incontro alla presenza di Regione Molise e Comune capoluogo – spiega Piero Di Cristinzi –. Possiamo darla per ufficiosa, l’Under 21 a inizio giugno sarà a Campobasso”.

C’è di più. Sì, perché oltre alla formazione allenata da Paolo Nicolato – già tecnico della Primavera del Chievo con cui ha conquistato uno storico scudetto nel 2014 – approderà in Molise anche la Nazionale femminile di Milena Bertolini, che giocherà sempre a Campobasso: “Diciamo che sono prove generali in vista del ritorno della Nazionale maggiore – aggiunge Di Cristinzi –. A Isernia, invece, è in programma un quadrangolare internazionale di qualificazione ai Mondiali under 19, che vedrà protagonisti tutti calciatori professionisti. Sarà interessata anche Agnone e forse Termoli, se si riesce a migliorare la situazione dello stadio”.

A proposito di stadio, quello di Campobasso attualmente ha una capienza limitata a 4mila spettatori e quindi vanno fatti sicuramente dei lavori: “Qualche giorno fa è venuto in incognita a Campobasso il segretario organizzativo del Club Italia, Mauro Vladovich. Abbiamo effettuato un sopralluogo allo stadio, erano presenti anche l’assessore regionale Vincenzo Niro e il vicesindaco di Campobasso, Paola Felice, molto contenti per questo imminente protocollo d’intesa per l’organizzazione di tutti questi eventi calcistici in Molise. In effetti, sono previste gare di tutte le categorie giovanili, dall’under 17 all’under 21 in cui militano giocatori professionisti. E’ chiaro che serviranno delle migliorie. La capienza è ridotta e va aumentata, e su questo bisogna definire modalità e tempi per effettuare i lavori”.

L’under 21 a Campobasso giocherà una gara amichevole di buon livello. Per partite di qualificazione servirebbero minimo 10mila posti a sedere, che al momento richiederebbero spese molto alte. Ma in ogni caso la capienza sarà aumentata di almeno il doppio. “Questo dovrebbe essere il preludio per metterlo a norma e utilizzarlo anche per la Nazionale maggiore – auspica il presidente della Figc Molise –. Servono cifre importanti, vediamo come poter fare meglio. Ma comunque la capienza sarà portata a 10mila posti. L’avversaria è ancora da definire ma possiamo proprio dire che ci siamo: il ritorno dell’Under 21 è ufficioso ed è una bella opportunità, anche perché saranno in campo anche alcuni calciatori che non saranno convocati per gli Europei da Roberto Mancini. L’amichevole sarà di spessore”. FdS

