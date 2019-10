A fuoco un appartamento, la vicina di casa chiama il 115 e fa arrivare i soccorsi

Un incendio si è sviluppato questa mattina 4 ottobre in un appartamento nel comune di Baranello. Il fatto è avvenuto attorno alle 10 in vico Sierle, dove per cause ancora da accertare è andata a fuoco una parte dell’area soggiorno. L’allarme è scattato grazie a una vicina di casa, che avendo avvertito un forte odore di bruciato, ha deciso di chiamare il 115 per dare modo ai soccorsi di arrivare in tempo.

Sul posto dopo pochi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, intervenuta per spegnere le fiamme che avevano interessato una parte di arredi è una poltrona situata vicino al caminetto.

Sono ancora in corso verifiche e sopralluoghi per stabilire le cause dell’incendio. All’opera anche il personale del Nucleo investigativo antincendi territoriale.