L’allevatore non l’aveva visto rientrare nella stalla e dopo tre giorni aveva deciso di allertare i vigili del fuoco del Comando provinciale di Isernia. Il vitellino Rocco era irrintracciabile perchè era caduto in un pozzo privo di acqua e profondo ben 8 metri. Tutto è accaduto nelle campagne di Filignano, in provincia di Isernia.

L’animale sarebbe morto se gli uomini del 115 non l’avessero trovato e tratto in salvo. Con l’utilizzo di una scala, il vitello di razza marchigiana è stato imbracato e con un mezzo del proprietario è stato sollevato e riportato sul terreno. Nonostante i tre giorni trascorsi nel pozzo, Rocco è in buone condizioni di salute.