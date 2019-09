Villa Flora come fontana di Trevi, le monete nella vasca “utilizzate per acquistare alberi”

Lanciare monete nella fontana di Trevi a Roma è diventato un rito propiziatorio: cittadini e turisti si mettono pazientemente in fila e attendono il loro turno per gettare, rigorosamente di spalle, i soldi ed esprimere un desiderio.

Campobasso non è la capitale ma c’è un luogo in cui avviene un rito simile: la vasca di villa Flora, al centro della città.

Le monete sono state raccolte questa mattina – 27 settembre – dagli operai della Sea durante l’ultimo intervento di pulizia: 8 euro la somma raccolta. Non una gran cifra, ma l’assessore all’Ambiente Simone Cretella ha già pensato a come impiegare questo ‘tesoretto’ e lo annuncia su Facebook mentre in piazza si sta svolgendo la manifestazione dei ragazzi per l’emergenza climatica.

“Si tratta pur sempre di denaro a cui è giusto dare una destinazione. Da oggi cominceremo a raccogliere le monetine, unitamente a quelle recuperate nella “peschiera” di piazza Vittorio Emanuele II, e le utilizzeremo per l’acquisto di un albero da piantare nell’aiuola di villa Flora rimasta sguarnita a seguito della morte del l’acero prima presente. Da oggi, chi getta una monetina esprimendo il desiderio di una città più verde, sarà presto accontentato”