Viaggi gratis per studenti dell’Università del Molise, iscrizioni fino al 5 ottobre

E’ stato prorogato di una settimana il termine entro cui iscriversi all’Ateneo molisano e godere della possibilità di viaggiare gratuitamente su bus e navette.

“L’Università degli Studi del Molise, anche a seguito delle diverse istanze e delle numerose sollecitazioni provenienti dal territorio e dalla comunità studentesca, per continuare a garantire la piena fruibilità del servizio UniMol Free, e condividere con le famiglie ed il territorio i vantaggi e le opportunità di viaggiare gratuitamente, sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale, e raggiungere, senza costi di abbonamento, le sedi dei corsi di laurea, ha prorogato ancora i termini sino a sabato 5 ottobre 2019. Ancora una settima, un’ulteriore occasione per cogliere questa rilevante opportunità”, si legge in una nota.

Ulteriori aggiornamenti relativi al servizio di trasporto gratuito saranno pubblicati sulla pagina web trasporti.unimol.it. Invece per chiedere informazioni si può scrivere a trasportigratis@unimol.it.

C’è un’unica eccezione: entro il 1 ottobre ci si potrà immatricolare per Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive. In questo caso non è stata effettuata la proroga alla luce dell’elevato numero di immatricolazioni e per la necessità di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa vigente in materia di numerosità di riferimento.

Pertanto “con decreto rettorale – informano dall’Unimol – si è reso necessario fissare un termine alle immatricolazioni di tale corso di studio anticipato rispetto alla scadenza fissata dal calendario delle attività didattiche relative all’anno accademico 2019/2020”. Dunque il termine scadrà alle ore 16.30 del 1° ottobre prossimo.

“Eventuali domande di immatricolazione tardive, presentate in data successiva al 1° ottobre e comunque entro la scadenza prevista dal calendario delle attività didattiche vigente, saranno accolte con riserva, condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente in materia di numerosità di riferimento”.