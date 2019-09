Ruspe e operai al lavoro in via Mascilongo, una delle arterie urbane più frequentate che da ieri – lunedì – è interdetta per metà alla circolazione a casa di un intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione di Retegas.

Un lavoro che sta creando inevitabili disagi, specialmente perchè non ci sono stati avvisi di sorta e per la durata dell’intervento, che a detta degli operai dovrebbe andare avanti l’intera settimana e spostarsi, lunedì prossimo, dall’altra parte della strada. Intanto sono state predisposte deviazioni per pedoni e mezzi, con qualche borbottio non troppo celato da parte dei negozianti che si sono visti “sbarrare” la strada dalla rete di protezione.