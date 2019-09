L’inferno è iniziato alle 2.45 di questa notte. Le fiamme dell’incendio che da ore tiene impegnati i soccorsi si sono sviluppate lungo la statale 16 all’altezza di Campomarino lido, nelle adiacenze del supermercato Eurospin e si sono propagate fino a coinvolgere uno dei fabbricati che è nei dintorni.

Il rogo si è velocemente avvicinato al centro di accoglienza per migranti e i vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno fatto evacuare la struttura.

Difficili le operazioni di spegnimento, l’incendio infatti è ancora in corso. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco provenienti da Termoli, Santa Croce di Magliano e Campobasso.

Si è in attesa anche della squadra del Niat, il nucleo di polizia giudiziaria dei pompieri, che dovrà verificare la cause del rogo. Non si esclude al momento alcuna causa, anche quella di tipo dolosa ma per averne certezza bisognerà attendere ancora un po’ prima di procedere alla ricostruzione dell’accaduto.

Paura intanto tra la gente del posto che ha vissuto momenti di ansia e terrore con le fiamme che si sono estese pericolosamente ovunque. Il fumo irrespirabile ha invaso l’intera zona. L’intervento è ancora in corso.

