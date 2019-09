Guglionesi risponde all’appello dei giovani di farsi sempre più ‘green’. Nella giornata di oggi, 30 settembre, dei nuovi contenitori sono stati installati sul territorio: si tratta dei raccoglitori di pile esauste.

Un’iniziativa – che va nella direzione della ecosostenibilità e del riciclo di rifiuti oltremodo pericolosi per l’ambiente – promossa dai più piccoli e che è stata poi realizzata dal Comune di Guglionesi. L’idea è stata infatti proposta dagli alunni di una scolaresca dell’Omnicomprensivo di Guglionesi – la classe I A delle scuole medie dell’anno scolastico 2018/19, – i quali, insieme agli insegnanti, in merito alla raccolta delle pile esauste l’anno scorso avevano presentato il progetto denominato “Una pila alla Volta” direttamente al Sindaco di Guglionesi, così da sensibilizzare tutti i propri concittadini all’importanza della raccolta differenziata delle pile esauste.

Le pile e batterie sono infatti altamente inquinanti, poiché contengono metalli pesanti come piombo, cadmio, cromo e mercurio.

L’Amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo la proposta degli studenti, e dunque la sensibilità ambientale degli studenti è divenuta realtà nel territorio di Guglionesi.

“Aspettiamo ora – l’invito del Sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti – di ricevere il logo ideato dagli stessi alunni per l’iniziativa ‘Una pila alla Volta’, da apporre sui raccoglitori già installati in vari ambiti urbani di Guglionesi. Nei prossimi giorni, in accordo con gli insegnanti e la Preside, organizzeremo una cerimonia da dedicare alla meritevole iniziativa dell’Omnicomprensivo di Guglionesi”.

“Abbiamo accolto la richiesta di giovani studenti – ha spiegato l’assessora Giuseppina D’Onofrio – che hanno partecipato al progetto ‘Una pila alla Volta’ che ha lo scopo di sensibilizzare ulteriormente alla raccolta differenziata. Come sappiamo le pile esauste sono classificate tra i rifiuti speciali pericolosi, evitiamo dunque di conferirli nel secco indifferenziato utilizzando questi appositi contenitori collocati questa mattina in diverse zone del paese”.

I contenitori si trovano in più punti: in viale Regina Margherita, in piazza Indipendenza (scuola elementare/media), in via Genova (plesso A), in via Molise (case Fiat), in piazza Italia (Santa Margherita), in piazza Giulio Rivera, in via Roma e nell’isola ecologica Sant’Eremo.

Nei prossimi giorni, dunque, una delegazione amministrativa del Comune di Guglionesi, composta dal Sindaco Mario Bellotti, del Presidente del Consiglio e delegata alle Politiche scolastiche Stefania Addesa, l’Assessore con delega all’Ambiente Giuseppina D’Onofrio, incontrerà gli alunni dell’Omnicomprensivo per la cerimonia di presentazione dall’iniziativa “Una pila alla Volta”, condivisa con gli studenti di Guglionesi.