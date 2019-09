Ultimo appuntamento musicale in piazzetta Palombo: sul palco The Jazz Side of My Moon

Mercoledì 4 settembre, in piazzetta Palombo torna Borgo in Jazz con The Jazz Side of My Moon e l’esibizione di Eleonora Moro (voce), Marco Mancini (pianoforte), Danilo De Vivo (basso) e Alberto Romano (batteria). Si tratta del terzo ed ultimo appuntamento della rassegna jazz inserita nel cartellone di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi” per i mesi di agosto e settembre, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Il concerto si sarebbe dovuto tenere domenica 25 agosto ma venne rinviato a causa delle condizioni di maltempo. Stasera, alle ore 21.30, ci sarà l’atto finale di una kermesse musicale che ha riportato nella storica piazzetta cittadina tanti appassionati di musica jazz.

“Portare un genere musicale come il jazz in un luogo popolare come piazzetta Palombo è stata una delle prime idee che abbiamo voluto mettere in pratica con l’intenzione non solo di rilanciare un luogo urbano ma anche con l’intento di proporre un evento di qualità che potesse incastonarsi nella splendida atmosfera della piazzetta. – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice – Sullo slancio della riuscita di questa rassegna stiamo già lavorando per far crescere qualitativamente la proposta musicale e jazzistica in particolare, un genere che nella nostra città ha sempre trovato un importante apprezzamento”.