Sarebbe riemerso durante i lavori di aratura di un terreno agricolo l’ordigno trovato nelle vicinanze del fiume Sinarca, a Termoli.

Chi ha avvistato la granata ha immediatamente allertato la Polizia, intervenuta questa sera (29 settembre) in contrada Petrara. Sul posto anche gli artificieri per far brillare la bomba.

L’area è stata delimitata dalle forze dell’ordine per motivi di sicurezza e per dunque evitare pericoli ai residenti delle palazzine vicine che si trovano a circa 500 metri dal luogo in cui l’ordigno è stato ritrovato.

(foto archivio)