Tre scrigni pieni d’amore cercano una famiglia per sempre

Sono state trovate a San Martino in Pensilis, impauriti ma con una voglia incredibile di donare amore e fedeltà. Sono tre cuccioli, futura taglia media, di circa un mese di età. Colori diversi ma stessa voglia di condividere la vita con le famiglie umane che vorranno conoscere l’amore incondizionato che solo loro sanno dare.

Si tratta di tre piccoli scrigni, pieni d’amore, che rischiano di finire in canile, in una gabbia anonima dove potrebbe trascorrere la loro intera esistenza. Chi è pronto ad aprire il suo cuore ad uno di loro? Si trovano a San Martino e sono adottabili subito. Se non potete adottare, condividete l’appello per aiutarle a raggiungere la loro famiglia. Per info 347 4990559.