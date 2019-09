Sono state recintate le statue di Carlo Cappella e Benito Jacovitti che dovranno essere temporaneamente rimosse dalla loro sede su corso Nazionale per essere restaurate. Attualmente sono state entrambe transennate in attesa della rimozione per il trasporto nella Fonderia (provincia di Bari) in cui erano state realizzate.

Le due statue, si ricorderà, erano state danneggiate in due diversi episodi di vandalismo. La statua in bronzo del celeberrimo fumettista dai natali termolesi era stata oltraggiata l’8 dicembre dello scorso anno. Le telecamere private presenti nei dintorni sono riuscite a riprendere gli autori dell’ignobile e insensato gesto e, dopo accurate indagini della Polizia Locale, si è risaliti al ragazzo che materialmente ha sfregiato la statua spezzandone il sigaro.

Stessa mala sorte per la statua di Cappella che fu danneggiata appena dopo una settimana dall’inaugurazione. Erano in corso le festività natalizie e dei vandali, rimasti ignoti, avevano spezzato il pennello e imbrattato con una volgare immagine la tavolozza nelle mani del poeta-pittore termolese. Oltretutto attualmente è spaccata la panchina che ospita la statua.

Il costo per riparare le due opere sarà a carico del Comune – e dunque dei cittadini termolesi – ed è stato conteggiato in 3.300 euro. In prima battuta i genitori del reo si erano offerti di pagare in prima persona il danno e dunque le spese per la riparazione ma non sarà così. Il costo di 3.294 euro era quello preventivato dell’azienda Fonderia Artistica Magnifico Michele di Valenzano, in provincia di Bari, la stessa che ha realizzato i monumenti che abbelliscono corso Nazionale.

Una vicenda – quella della statua di Jacovitti – che scosse molto la città e che costò anche un’indagine ad Antonio Persich e Pietro Cappella, rispettivamente Comandante e Vice Comandante della Polizia Municipale. Ai due è stata difatti contestata la ‘violazione del segreto istruttorio’ per aver dato – in occasione della conferenza stampa successiva alla individuazione dei ragazzi colpevoli – informazioni sul responsabile dell’atto vandalico. Solo pochi giorni fa l’indagine è stata archiviata.