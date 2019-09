Sarà l’esame autoptico a chiarire le cause della morte di una neonata all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Ieri sera la tragedia, improvvisa e priva di avvisaglie. E’ accaduto durante il parto naturale di una donna molisana, che ha avuto una gravidanza regolare. Nulla che potesse anche solo lasciare immaginare quello che sarebbe accaduto.

Proprio nel momento in cui la piccolina è venuta alla luce il macchinario che stava seguendo il tracciato ha rivelato che il cuore aveva cessato di battere di colpo. Questa la versione confermata dal direttore generale Asrem facente funzione Antonio Lucchetti, che parla di “assenza di problemi meccanici” chiarendo che un immediato riscontro diagnostico è stato chiesto dagli stessi medici del reparto di Ostetricia e Ginecologia, i quali non si spiegano quale tipologia di problema possa essere subentrato per innescare un simile dramma, clinicamente inspiegabile al momento. Per chiarire le cause sarà effettuata l’autopsia, su richiesta dello stesso personale medico e della direzione del Cardarelli che intende ricostruire l’accaduto.

Fonti ospedaliere riferiscono che “secondo l’equipe del ginecologo presente sono state usate tutte le procedure, il battito c’era fino ad un secondo prima della spinta finale. Ma la bimba è nata che non respirava”.

I medici non nutrivano alcun dubbio sulla opportunità di fare un parto naturale, in considerazione del fatto che la gravidanza non presentava problemi e dell’età della madre. “Se ci fosse stato qualche rischio – ammettono in corsia – si sarebbe disposta il cesareo, pratica alla quale si ricorre spesso”.

E invece proprio al termine del travaglio, durante la spinta finale, l’irreparabile. “I motivi del decesso sono tuttora sconosciuti” ribadisce il direttore Lucchetti.

L’autopsia servirà a questo, mentre la famiglia sta valutando come procedere. È in corso una ricognizione con ostetriche, medico e infermiere presenti per una relazione accurata sull’accaduto. Si ipotizza – ma non ci sono elementi concreti a suffragio – che si sia trattato di un problema di natura polmonare.

seguono aggiornamenti