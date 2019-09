Sarebbe dovuta nascere tra pochi giorni e invece il suo cuore ha smesso di battere ancora prima di venire alla luce. Una giovane mamma di 34 anni residente a Campomarino ha perso il feto di 38 settimane che portava in grembo nella serata di ieri 29 settembre mentre era ricoverata nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Una tragedia sulla quale dovranno far luce i carabinieri.

I militari guidati dal Tenente Colonnello Fabio Ficuciello si sono recati nelle corsie dell’ospedale immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione dai genitori della piccola che è morta pochi giorni prima della nascita.

La mamma si era recata in ospedale nel pomeriggio di ieri dopo aver avuto dei dolori addominali e pelvici. Tuttavia nulla che potesse far pensare a dei problemi alla piccola. Visto lo stato di gravidanza avanzato, i medici del reparto di Ginecologia hanno optato per il ricovero, in considerazione dello stato di salute della 34enne, la cui gravidanza stava procedendo regolarmente nonostante delle progresse patologie.

Sono stati quindi effettuati dei controlli e a una prima visita il cuore della piccola batteva. Non è stato così durante la visita successiva, effettuata in serata e dopo circa due ore dalla prima, e che ha accertato la morte del feto.

I carabinieri stanno svolgendo i primi accertamenti e ascoltando le testimonianze di medici e infermieri del reparto, e della giovane madre, che si apprestava a dare alla luce una bambina dopo aver già avuto un figlio.

Una volta effettuato il raschiamento del feto, vale a dire il procedimento medico per l’espulsione dal grembo materno, verranno effettuati gli esami necroscopici sul feto stesso, sulla placenta e sul cordone ombelicale. Il ‘parto’ indotto dovrebbe svolgersi nelle prossime ore o al massimo domani. Ci vorrà invece più tempo per gli esami che dovranno stabilire con certezza la morte del feto.

Una prima ispezione sul corpicino potrebbe già dare delle indicazioni, ma soltanto dopo i risultati che verranno effettuati in Anatomia Patologica si potrà avere una risposta chiara. La vicenda è seguita con attenzione anche dalla Direzione Sanitaria del San Timoteo, immediatamente avvertita di quanto accaduto.