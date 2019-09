Si è concluso sabato 31 agosto il Gr.Est. 2019 organizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Mosaico” e patrocinato dal Comune di Casacalenda. Sono state tre settimane di puro divertimento per i venti bambini (dai 6 ai 12 anni) che hanno preso parte al Gruppo Estivo nei locali dell’Istituto Comprensivo con alcune escursioni all’esterno ed una visita all’Eremo di Sant’Onofrio, dove sono stati accolti dal guardiano Fra Carlo.

Il romanzo “Momo” di Michael Ende è stato il filo conduttore della prima edizione del Gr.Est. organizzato dalla Cooperativa di Casacalenda che ha visto la dottoressa Michela Tartaglia a capo della compagine degli animatori portarlo in scena nel pomeriggio di sabato grazie ai piccoli attori estivi.

Questa la storia. “Nella città senza nome si trova un anfiteatro abbandonato e ricoperto di sterpaglie, un misterioso luogo ora dimenticato dove un tempo si praticava l’arte e il divertimento. Un giorno arriva là una bambina con una testa ripiena di riccioli viola e carica di simpatia, di nome Momo. Ma chi è la misteriosa Momo? Gli abitanti della città, incuriositi, vanno a trovarla uno per volta e ognuno di loro riscopre se stesso: perchè? Perchè Momo ha una grande forza: l’ascolto! Mano a mano, gli abitanti della città diventano suoi amici, ognuno di essi riscopre le proprie aspirazioni e i propri desideri, impara a riappropriarsi della propria fantasia, a risolvere i propri problemi di lavoro e personali. Momo ha la capacità di ascoltare e di incoraggiare, di dare il suo tempo agli altri nella semplicità dell’ascolto. Tutto sembrerebbe andare per il meglio, ma un giorno arrivano nella città senza nome i grigi, misteriosi uomini in giacca, cravatta e valigia che fumano e hanno un solo compito: appropriarsi del tempo degli uomini! Momo è immune da questi ladri di tempo e riesce, con l’aiuto della simpatica tartaruga Cassiopea che riesce a prevedere di mezz’ora il futuro, a raggiungere la dimora di Hora, il Mastro del tempo e chiedergli aiuto per fermare i grigi”.

“Sono molto soddisfatta della riuscita del Gruppo Estivo – dichiara Carmelina Bagnoli, presidente della Cooperativa ‘Il Mosaico’ –. Per la prima volta ci siamo cimentati nell’organizzazione di questo che era un appuntamento fisso dell’estate di Casacalenda e che aveva avuto uno stop di tre anni. Siamo riusciti ad organizzare tre settimane e i bambini hanno risposto positivamente alla nostra proposta. Abbiamo registrato la presenza di molti turisti e vacanzieri che in questi giorni, con le loro famiglie, hanno scelto Casacalenda. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per il patrocinio e il Dirigente Scolastico per la concessione dei locali della Scuola; Michela, Fabiana, Giorgia, Mattia, Antonella e Lina sono stati gli animatori che si sono presi cura dei piccoli e che hanno egregiamente portato a termine questa bellissima avventura. Speriamo di poter replicare con il Grest Invernale durante le vacanze natalizie.”