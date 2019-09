Previsioni weekend: dopo la veloce passata fresca di giovedì, già da venerdì il tempo si rimette al bello sullo Stivale anche se con temperature più basse. Domenica una nuova perturbazione avanzerà da nord-ovest.

A cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI WEEKEND ITALIA, SITUAZIONE – Il fronte freddo giunto ieri sulle nostre regioni, legato alla vasta circolazione fredda scandinava, ancora oggi distribuirà residui fenomeni sulle regioni ioniche. A seguire, la pressione riprenderà temporaneamente ad aumentare e il weekend inizierà così all’insegna del bel tempo prevalente sull’Italia con temperature in lieve ripresa. Si tratterà però solo di una fase temporanea perché dall’Atlantico una perturbazione raggiungerà già sabato sera l’Italia a partire dalle regioni di Nordovest e dalla Sardegna. Ulteriore peggioramento domenica sulle regioni del Nord e del Centro mentre il Sud resterà ancora protetto dall’alta pressione.

METEO DOMENICA – La perturbazione atlantica avanza ancora, provocando un ulteriore peggioramento al Nordovest: piogge e rovesci in intensificazione in giornata su Piemonte e Liguria, e nel corso delle ore interessamento anche di parte di Lombardia ed Emilia. Qualche piovasco non escluso anche in Sardegna. Peggiora in giornata anche tra Toscana e Lazio con piogge e temporali più frequenti dalla seconda parte del giorno, in locale sconfinamento ad Umbria e Marche. Interessata anche l’alta Campania. Sul resto d’Italia asciutto ma velature in ispessimento offuscheranno il sole. Al Centro-Sud ci sarà anche un aumento di temperatura provocato dal temporaneo richiamo di aria più calda e umida da sud-ovest.

Il tempo del weekend in Molise: miglioramento e temperature che aumentano.

Meteo venerdì: parzialmente nuvoloso al primo mattino ma graduale miglioramento nel corso delle ore. Pomeriggio soleggiato. Temperature diurne sotto i 20 gradi ovunque in area collinare, tra 20 e 22 gradi solo tra fascia costiera, pianure del basso Molise e venafrano. Ventilazione da nord-ovest durante la prima parte della giornata su fascia costiera e comparto orientale della regione. Mari mossi.

Meteo sabato: giornata stabile, soleggiata e cieli tersi su tutta la regione. Temperature in aumento, con punte di 25-26 gradi sulle pianure, più fresco in collina. Venti deboli generalmente da maestrale. Moto ondoso in attenuazione.

Meteo domenica: la giornata festiva esordirà con il bel tempo su tutto il Molise. Da segnalare un aumento di nuvolosità alta e sottile dal pomeriggio che si intensificherà in serata. Temperature che aumentano ancora di qualche grado per l’arrivo di aria più calda e umida da sud-ovest e che, nelle pianure del basso Molise e nel venafrano, potrebbero riavvicinarsi ai 30 gradi. Mari calmi.