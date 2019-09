Toma esulta per elezione Roberti: “Uniti si vince”

“Congratulazioni a Francesco Roberti, sindaco di Termoli, da ieri presidente della Provincia di Campobasso. A lui, e alla squadra di consiglieri che trova a Palazzo Magno, gli auguri di un sereno e proficuo lavoro”: il Governatore Donato Toma fa gli auguri a Roberti che ieri è risultato vincitore con una maggioranza del 67 per cento.

“Una vittoria netta, che va ascritta alla capacità del centrodestra molisano di aver trovato le giuste ragioni per la condivisione di un programma e di essersi compattato intorno alla figura di un candidato moderato, rispettoso delle volontà dei partiti, vicino alle istanze della gente.

È questo il centrodestra che piace e convince; è questo il paradigma che, non solo in Molise, ma anche in altre realtà del Paese, dà fiducia e viene premiato dagli elettori; è questo il modello che, ad aprile dello scorso anno, abbiamo inaugurato con successo qui in Molise ed è stato esportato nelle altre regioni d’Italia dove si è votato, risultando sempre vincente.

Un esempio, per le donne e gli uomini del centrodestra molisano, che ci induce a guardare avanti con fiducia, al di là delle contrapposizioni dialettiche, che sono poi il sale della democrazia e rispetto alle quali è doveroso fare sintesi”