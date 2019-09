Ci sarà anche Termoli a Fico Eataly World, il parco tematico gastronomico più grande al mondo, che si trova a Bologna. Una grande vetrina che darà ampia visibilità al comune adriatico che, per l’intera giornata del 21 settembre, avrà uno stand dedicato di oltre 60 metri quadrati.

L’evento rientra nel progetto “Comuni in festa” e ha come obiettivo principe quello di promuovere i prodotti tipici dei territori italiani, valorizzandone al contempo la storia e le tradizioni. Un invito rivolto a tutti i ‘campanili’ della penisola e alle relative Proloco e che Termoli ha deciso di non lasciarsi sfuggire.

A fornire i dettagli in conferenza stampa, oggi 10 settembre, è stato l’Assessore al Turismo Michele Barile che ha rimarcato l’importanza che una manifestazione simile può avere in termini di visibilità e dunque di promozione territoriale. Attorno a lui tanti rappresentanti delle associazioni termolesi che andranno in ‘trasferta’. Presente anche il presidente della Proloco Luciano Calignano, co-promotore del progetto, che ha sottolineato come si sia formata una “bellissima squadra che promuoverà al meglio il nostro territorio”.

Per l’occasione sono state infatti coinvolte anche alcune associazioni che ben rappresentano la ‘termolesità’ e che rinfoltiranno la delegazione che partirà da Termoli. Ci sarà il gruppo folklorico ‘A Schaffette, che sarà presente a Bologna con una coppia in costume tipico e che, come ha affermato il presidente Antonio Mucci, pubblicizzerà il Festival Internazionale del Folklore, manifestazione giunta quest’anno alla sua 36esima edizione.

Non potevano mancare gli Ordo Cavalieri Termole con il loro Palio di San Timoteo di cui verrà offerto un ‘assaggio’ ai visitatori dello stand di Termoli. In più parteciperanno l’agenzia di viaggi Miramed Travel, la Guidotti Ship e la Cupido Charter che, con il loro materiale informativo, promuoveranno esperienze di viaggio sul nostro territorio e nelle vicine Isole Tremiti.

La valorizzazione del territorio, come noto, passa anche dal cibo e non poteva mancare una ‘rappresentanza’ in tal senso. Sarà lo chef Massimo Tàlia, esibendosi in uno show cooking, a portare nel parco gastronomico bolognese una ricetta tipica termolese: il pappone. Un piatto povero della tradizione marinara che verrà cucinato e presentato in una doppia veste: una più tradizionale, ‘casalinga’, e una moderna, con una presentazione ‘da ristorante’.

Con la delegazione termolese – circa una dozzina di persone – ci sarà il sindaco Francesco Roberti. Tutti pronti a varcare le porte di Fico.