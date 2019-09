Termoli, festa dell’amore e della vita per i dieci anni di matrimonio di Paola e Francesco

L’amore e il senso della vita. Mano nella mano, sempre. Dal primo giorno che vi siete conosciuti fino a oggi con uno sguardo rivolto verso tante esperienze e a un percorso non sempre facile ma che non ha fatto altro che rafforzare la vostra unione. Dieci anni di matrimonio intensi, scanditi da un sentimento vero e sincero, da un amarsi con grande consapevolezza e responsabilità senza se e senza ma. È stato molto bello rivedervi così uniti in occasione del vostro decimo anniversario. Una festa dell’amore e della vita per Paola e Francesco oggi come ieri e con un domani da vivere ancora più intensamente. Vi siete scambiati le fedi, ricevendo la benedizione, sulla spiaggia di Termoli, accompagnati da tante persone che hanno voluto esserci per rinnovare un grande affetto, l’amicizia sincera, tanti ricordi con un augurio speciale da parte di quanti come i genitori, medici, infermieri e amici che hanno condiviso insieme a Paola una battaglia di coraggio e determinazione dentro e fuori una corsia dell’ospedale. Con Francesco sempre presente. Esserci sempre per condividere questa giornata, per continuare a ringraziare ogni giorno Dio per la bellezza della vita, per non arrendersi mai davanti alle difficoltà.

Festeggiare così un anniversario, la vita nel senso più profondo del termine, ritrovarsi in riva al mare alla Cala Sveva per un momento di grande gioia, musica, scherzi, sorprese e un sentimento di gratitudine per tutti i presenti. A Paola e Francesco un abbraccio forte, fortissimo, per augurare ancora tanta gioia e felicità custodendo nel cuore i valori più importanti.