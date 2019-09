Termoli 2016, grande vittoria in Puglia. Termoli 1920 travolto dall’Acli&Campodipietra

Una vittoria e una sconfitta per le due formazioni di Termoli impegnate nei campionati di Eccellenza e Promozione che nello scorso fine settimana hanno vissuto il quarto turno stagionale.

Nel massimo campionato regionale di calcio brutto ko del Termoli 1920 che è stato superato per 3-0 dall’Acli&Campodipietra con gol di Touray, Tucci e Guglielmi. Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di mister Rufini che restano quindi a 6 punti, a metà della classifica guidata dal Tre Pini Matese a punteggio pieno.

Giornata di grandi soddisfazioni invece in Promozione per il Termoli 2016 che ha vinto in trasferta per 4-1 contro il Biccari. La gara disputata in terra pugliese ha visto per l’undici di mister Di Lena le reti di Bagnoli, Coppola e due volte Impicciatore. Calò a segno per i padroni di casa.

In una classifica molto corta i giallorossi salgono a 7 punti in coabitazione con altre cinque squadre. In vetta Aurora Ururi, Torremaggiore e Carovilli con 9 punti.