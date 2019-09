E’ successo la notte scorsa nel quartiere San Pietro a Termoli. Ma il tentativo di portare via gli pneumatici non è andato a buon fine e i ladri sono dovuti scappare via a mani vuote. La scoperta poi questa mattina, intorno alle 5.30, quando il proprietario dell’auto è sceso per metterla in moto e partire alla volta del lavoro. Ma è stato impossibile visto che i due pneumatici del lato destro, sia davanti sia dietro, non c’erano più e dall’altra parte del veicolo era stato abbandonato sulla strada anche il crick. Proprio sotto ad un albero poco distante dal parcheggio, il proprietario dell’auto ha ritrovato le due ruote della sua auto abbandonate.

Questa notte qualcuno ha tentato di portare via gli pneumatici dell’utilitaria nera, ma quando erano a metà dell’opera devono essere stati interrotti dall’arrivo di qualcuno o da qualche movimento sospetto e hanno abbandonato il campo, lasciando il bottino sotto ad un albero poco distante. Questa mattina infatti il proprietario ha trovato un crick dal lato del guidatore e i due pneumatici del lato destro senza bulloni.

Poi la segnalazione ai carabinieri che hanno invitato i cittadini a chiamare la centrale quando si notano auto sospette circolare sotto casa. Non è la prima volta che accadono episodi del genere, il furto di pneumatici era andato a buon fine qualche anno fa ai danni di una Panda di una famiglia che stava pranzando ad agosto. In quel caso, il bottino fu anche ingente come pure a Campomarino e a Guglionesi.