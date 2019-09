La nuova settimana sarà caratterizzata da variabilità diffusa, con correnti generalmente da ovest e veloci fronti perturbati che faranno calare anche le temperature.

Previsioni a cura di www.meteoinmolise.com

PREVISIONI ITALIA, SITUAZIONE – In questa prima parte della settimana, la Penisola subirà l’ingerenza del vortice depressionario atlantico che a più riprese invierà da ovest impulsi perturbati determinando una certa variabilità delle condizioni meteo. Il primo di questi fronti perturbati lo avremo nella giornata odierna, attraverserà le regioni del Nord e scivolerà velocemente verso sud-est con il suo carico di pioggia e temporali e un abbassamento delle temperature. Nella giornata di martedì avremo una stabilizzazione per un temporaneo aumento di pressione ma già mercoledì un secondo impulso più debole sarà in grado di portare qualche fenomeno sulle regioni tirreniche e sulle regioni del Nord-Est.

METEO IN ITALIA LUNEDI’ – Sono attese piogge e rovesci diffusi al Nordest concentrati prevalentemente a ridosso delle aree montuose; al primo mattino qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. Rapido miglioramento sulle regioni settentrionali nel corso delle ore seguenti. Al centro, la situazione meteo sarà caratterizzata da acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Toscana, Umbria e Marche in mattinata. Le piogge raggiungeranno anche le zone interne del Lazio ed Abruzzo nel pomeriggio. La sera qualche fenomeno fin sulla Campania e localmente sulle coste del basso Tirreno. Nessun fenomeno invece al Sud.

In settimana tempo variabile sul Molise

Meteo lunedì: parzialmente nuvoloso al mattino su tutta la regione. Nelle ore successive intensificazione della nuvolosità su isernino, venafrano e Matese ove potranno verificarsi locali rovesci. Ampie aperture del cielo su fascia costiera e basso Molise. In nottata permane la nuvolosità sui settori occidentali ma cessano tutti i fenomeni. Temperature durante il giorno anche fino a 28-29 gradi su basso Molise e sulla costa, più fresco sul Molise occidentale (20-21 gradi). Venti da libeccio moderati, in rotazione da maestrale sulla costa in nottata.

Meteo martedì: al mattino ampi spazi soleggiati con qualche residuo addensamento. Pomeriggio soleggiato. Serata stabile. Temperature in diminuzione su tutta la regione, valori massimi entro i 21 gradi ovunque. Venti forti da maestrale sulla costa in attenuazione nel corso delle ore.

Meteo mercoledì: bel tempo e stabile al primo mattino, a parte delle live velature. Nel corso del pomeriggio si intensifica la nuvolosità su alto Volturno, Matese e venafrano con la possibilità di qualche debole rovescio fino alla sera. Temperature in leggero aumento rispetto alla giornata precedente. Venti che ruotano di nuovo da libeccio.