Taglio degli alberi e interventi per la fibra ottica, divieti di sosta a Campobasso

Continuano in città i lavori per installare la fibra ottica. Per questo sarà vietata la sosta in alcune strade di Campobasso interessate dagli interventi.

Nel dettaglio, si legge nell’ordinanza della Polizia Municipale, dalle ore 7 alle ore 19 è istituito il divieto di sosta lungo le seguenti strade: via Matteotti (dal civico 7 al civico 10 dal 27 settembre al 1 ottobre), in via Piave (dal civico 23 fino all’incrocio con Via Montello il 1 e il 2 ottobre); via Montello (dal civico 21 al civico 8 dal 3 al 10 ottobre), via Montesanto (al lato destro del senso di marcia il 26 e il 27 settembre).

Qualche disagio è previsto anche nella zona di San Giovanni: il 27 settembre dalle ore 8 alle ore 18 sarà chiusa e sarà vietata la sosta nella traversa che dà accesso al panificio Barletta e si innesta su via San Giovanni. L’arteria sarà off limits per motivi di sicurezza a causa del taglio di alcuni alberi.