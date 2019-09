È iniziato tutto durante un normale controllo di routine effettuato dai Carabinieri della stazione di Santa Croce di Magliano: i militari stavano effettuando alcuni accertamenti alla circolazione, mirati alla sicurezza dell’abitato, quando hanno fermato una vettura. Alla guida c’era un giovane, residente a Lanciano, in compagnia del suo cane. Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che il cane, di razza Corso, aveva le orecchie tagliate, frutto di un’operazione eseguita di recente.

Alla richiesta dei Carabinieri circa le motivazioni legate al taglio delle orecchie, il ragazzo non è stato in grado di dimostrare che l’intervento fosse stato effettuato per questioni sanitarie, contravvenendo quindi alla legge che consente operazioni del genere per motivi di salute.

Il giovane è stato quindi denunciato per maltrattamenti causati dalla conchectomia, termine tecnico usato per descrivere la pratica del taglio delle orecchie. Il cane è stato immediatamente allontanato dal suo padrone, messo sotto sequestro ed affidato ad una persona che se ne sta prendendo cura.

Gli accertamenti dei Carabinieri sono tuttora in corso e le indagini dovranno far luce sulla vicenda: resta da scoprire, infatti, l’autore materiale del taglio delle orecchie. Nel frattempo gli atti assunti sono stati trasmessi alla Procura di Larino, diretta dalla dottoressa Isabella Ginefra, per gli adempimenti consequenziali.

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, recepita in Italia con la legge del 4 novembre 2010 numero 201, stabilisce infatti che sia vietata qualsiasi amputazione (taglio delle orecchie, della coda, ecc.) sugli animali domestici realizzata al solo scopo di modificarne l’aspetto o comunque per finalità non curative.

Il taglio delle orecchie del cane è considerato un intervento invasivo che recide non solo la pelle del povero animale che viene sottoposto all’intervento, ma tocca anche le cartilagini ed i vasi sanguigni. A questo si aggiunge la sofferenza provocata, seppure le incisioni vengano effettuate in anestesia, a cui segue sanguinamento abbondante e disagi post-operatori, con il rischio di infezioni anche gravi che, in casi estremi, possono portare alla morte dell’animale.