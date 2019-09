Quante volte ci è capitato di restare senza parole durante un discorso solo perché dinanzi a noi c’erano sconosciuti? Magari abbiamo anche rifiutato un invito a presentare un evento perché troppo timidi ed impacciati. Non sempre, però, la timidezza gioca a nostro sfavore e, anzi, nel mondo del teatro è un alleato formidabile in grado di dare quel valore aggiunto allo spettacolo. E allora, perché non decidere di iscriversi ad una scuola di teatro con esperienza nel settore ed insegnanti di calibro eccezionale?

La Compagnia dell’associazione A.C.T. è lieta di comunicare che, da quest’anno, i suoi corsi di teatro già attivi a Campobasso, raggiungeranno anche le città di Isernia e Termoli, con l’organizzazione di open day dedicati: si partirà venerdì 27 settembre alle 18 presso la sede della SSMLMolise in via Facchinetti 3 a Campobasso. Il giorno seguente, sabato 28 settembre, ci si sposterà ad Isernia dove, a partire dalle 17, la sede della Queens Academy in via Umbria (Centro Commercio e Affari), ospiterà le prove teatrali. Infine è la volta di Termoli: qui domenica 29 settembre lo Studio Yoga Parinama, in via Don Luigi Sturzo, 16 si trasformerà in un palcoscenico teatrale a cominciare dalle ore 18.

La scuola nasce dalla volontà di un gruppo di professionisti, di creare uno spazio di formazione permanente nel nostro territorio che sia strumento di aggregazione sociale e di crescita individuale e collettiva attraverso la condivisione dei valori umanistici e di accoglienza di cui il teatro e tutte le forme d’arte sono portatori, offrendo alla nostra comunità uno strumento educativo ulteriore da affiancare alle scuole e alle famiglie.

I corsi saranno rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni, agli adolescenti dai 12 ai 17 anni ed agli adulti dai 18 anni in su. I docenti del corso saranno: Diego Florio (Recitazione, Educazione alla voce), Giorgio Careccia (Recitazione Cinematografica), Ilario Grieco (La musica e il teatro, Drammaturgia Musicale), Chiara Cavalieri (Recitazione e Movimento), Luca La Gatta (Giocoleria e Arti di Strada), Soraya Esteban (Mimo e Movimento), Domenico Florio (Improvvisazione), Barbara Petti (Dizione – Recitazione Metodo Meisner), Marco Vignone (Clown), Bianca Mastromonaco (Improvvisazione Emozionale) Gianmarco Galuppo (Spazio, movimento, Testo).

Info e iscrizioni:

Telefono: 335/5760554 – 328/1424818

E-mail: act.produzione@gmail.com

Fb: @articinemaeteatro

Sito Web: www.progettoact.com