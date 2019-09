Squadra giovane per la nuova Pro loco: “Massimo impegno per non deludere le aspettative”

Ha mosso i primi passi a luglio, ora la nuova Pro loco di Ripalimosani si prepara ad entrare nel pieno delle sue funzioni e a fungere da raccordo tra le varie realtà associative già presenti per realizzare iniziative in grado di rendere più vivace la vita di chi abita nel paese che sorge a pochi chilometri da Campobasso.

Un’esigenza sentita da tutta la collettività che subito dopo le elezioni amministrative dello scorso maggio al neo sindaco Marco Giampaolo e all’amministrazione comunale di indire un’assemblea pubblica per discutere dell’argomento.

Il primo cittadino subito dopo il suo insediamento ha così avviato l’iter presiedendo l’adunanza, alla quale era presente anche il presidente dell’Unpli Molise (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) Simone Di Paolo, che ha portato alla costituzione di un comitato promotore. Quest’ultimo, composto da 13 persone, ha pubblicizzato l’intenzione di costituire una nuova Proloco in paese e di elaborare una bozza di Statuto e di atto costitutivo. Avviato il tesseramento la nuova Proloco ha infine preso vita. Nominati per il consiglio direttivo Michele Moffa, Antonio Cornacchione, Antonio Cannavina, Stefania Di Nunzio ed Angelo Striano; per il consiglio dei probiviri Giuseppe Iafelice, Alessandra Longano e Antonio Iammarino; per il collegio dei revisori dei conti Francesca Tavaniello, Marco Sollazzo e Lorenzo Di Tota.

Successivamente presidente dell’Associazione Turistica e Culturale Nuova Proloco Ripalimosani è stato scelto Michele Moffa, che nel prossimo quadriennio sarà supportato da Antonio Cornacchione in qualità di vice presidente, Stefania Di Nunzio come segretario, Antonio Cannavina nel ruolo di tesoriere e da Angelo Striano come consigliere.

“Siamo consapevoli del lavoro da fare – ha commentato Michele Moffa a nome del direttivo – e delle aspettative che ci sono verso questo nuova realtà e noi ce la metteremo tutta per essere all’altezza del compito. Certo, da soli non possiamo fare molto: occorrerà l’apporto di tutti se si vorrà realizzare qualcosa di concreto. Siamo nati a luglio inoltrato quando il cartellone estivo era già pronto e ovviamente non abbiamo potuto collaborare in tal senso ma abbiamo avuto modo di patrocinare la tappa ripese di “Borgo in Jazz”. Abbiamo avuto da subito ottimi riscontri sia in termini di tesseramenti e sia di proposte– conclude Moffa – il che ci fa ben sperare per il prosieguo e ci fa capire che probabilmente siamo sulla strada giusta”.