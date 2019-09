La Diocesi di Termoli-Larino rende noto che sono aperte le iscrizioni all’Istituto per la Formazione Laicale ‘Joseph Ratzinger’.

Si tratta di un percorso formativo teologico-pastorale articolato in tre anni: due anni fondamentali su Scrittura, Dogmatica, Liturgia e Morale; un anno di specializzazione in Catechetica, Caritas e Liturgia. Al termine del percorso verrà rilasciato il diploma diocesano in Operatore pastorale. Le lezioni si svolgeranno all’ex seminario in piazza Sant’Antonio numero 6, a Termoli.

Per informazioni e iscrizioni (queste ultime scadranno il 30 settembre) è possibile visitare il sito ufficiale dell’Istituto oppure rivolgersi inCuria (Raffaele Di Mauro) nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, o ancora tramite mail (curia@termolilarino.it) o chiamando il numero 0875707148.

“L’obiettivo di questo percorso formativo – spiega don Michele Di Leo, responsabile del biennio – è quello di svolgere un servizio alla Diocesi in maniera più consapevole, arricchendo il proprio bagaglio culturale attraverso lo studio di alcune materie legate alla teologia. Il tutto in sintonia con il tema dell’anno pastorale che sarà presentato dal nostro Vescovo: “Con lo sguardo e il cuore di Gesù dentro la storia del Basso Molise. Pane spezzato e condiviso. Si punta ad offrire un percorso triennale al fine di garantire un itinerario il più possibile appropriato alle esigenze del tempo presente”.