Ben 5 le auto coinvolte nell’incidente stradale avvenuto poco prima delle ore 14 di oggi, 23 settembre, sulla Statale 647. Una Panda è stata travolta da una Punto che sopraggiungeva mentre alcune vetture erano in coda a causa delle operazioni di sfalcio dell’erba sul ciglio della strada, proprio davanti la Cantina Valbiferno, sulla linea di confine tra Termoli e Guglionesi. La Panda è stata sbalzata con violenza e si è rovesciata su se stessa. L’abitacolo completamente schiacciato ha fatto temere il peggio, ma per fortuna il conducente non sembra essere in pericolo di vita.

L’uomo è stato trasferito nel Pronto Soccorso del San Timoteo e affidato alle cure dei medici. Insieme con lui altri due sono stati portati in ospedale, le due donne a bordo della Punto. Nessuno sembra grave, per fortuna, tra gli occupanti dei veicoli coinvolti, a catena, dal sinistro. Si tratta di una seconda Panda vecchio modello, una Fiat Brava e una 500X.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno estratto il ferito affidandolo ai medici del 118, e la Polizia Stradale. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica del sinistro tramite le testimonianze raccolte sul posto, in modo particolare fra i guidatori dei mezzi. Richiesto l’intervento del carro attrezzi per liberare la strada, dove il traffico è stato inizialmente bloccato per poi procedere a senso unico alternato.