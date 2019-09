Alba di paura per un camionista protagonista stamane a Campobasso di una brutta disavventura che per fortuna non ha avuto tragiche conseguenze. Ma poteva tramutarsi in una strage l’incidente avvenuto in via Garibaldi oggi (12 settembre): in quel momento non passava nessuno e nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Tutto è accaduto poco prima delle 5. Il camionista alla guida dell’autoarticolato doveva scaricare la merce al supermercato Eurospin quando è uscito fuori strada, probabilmente a causa di un colpo di sonno.

di 11 Galleria fotografica Incidente Tir a Campobasso









Immediati i soccorsi, sul posto l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco, la polizia. I sanitari hanno portato in ospedale il conducente del mezzo pesante (V.M., di origini laziali) che lamentava dolori al petto, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sono trascorse circa tre ore dal momento dell’incidente e sul posto ci sono i vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso: infatti sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo pesante, piuttosto complicate.

Per questo la strada è stata chiusa dalla Polizia e il traffico deviato su percorsi alternativi creando qualche disagio agli automobilisti di passaggio in un punto importante della viabilità del capoluogo.