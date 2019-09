Ripalimosani

Schianto alla zona industriale, ferito un motociclista di 45 anni

L'uomo era a bordo del mezzo quando per cause al vaglio della polizia municipale, sarebbe entrato in collisione con un'autovettura. Trasportato al Pronto soccorso dal 118 per i diversi traumi che ha riportato a causa della caduta