Scatta il raduno dei giovani Hammers, venerdì inizia la squadra Seniores verso la serie C

Concluso ieri 4 settembre il primo giorno di ritiro per i giovani e le giovani degli Hammers Rugby Campobasso. Gli allenamenti si sono svolti sul campo in riva al lago di Decorata, quindi un ritorno dopo il raduno della squadra seniores della scorsa stagione.

I ragazzi e le ragazze agli ordini dello staff tecnico della società rossoblù si daranno da fare per tre giorni consecutivi nelle sei sedute di allenamento alternati con briefing tecnici in sala video.

Al raduno degli juniores seguirà venerdì quello della squadra Seniores, fresca di promozione è già proiettata al campionato di serie C campano in programma quest’anno dal 20 ottobre come conseguenza del Mondiale di Rugby in Giappone ormai alle porte.

Le squadre del presidente Suliani si ritroveranno poi tutte in città, precisamente in corso Vittorio Emanuele, domenica 8 per un Open Day del Rugby inserito nella giornata dello Sport organizzata dall’Amministrazione del Comune di Campobasso.