San Giuliano, Mariagrazia Ferrucci riceve il sacramento del Battesimo

Oggi è un giorno speciale per te Mariagrazia perché comincia il tuo percorso verso la fede ricevendo il tuo primo sacramento. Sei entrata nei nostri cuori come un raggio di sole, una guerriera forte e coraggiosa con tanta voglia di vivere insegnando a tutti noi a non arrenderci mai. Ci auguriamo che la strada della tua vita sia sempre illuminata dall’amore di Dio che custodirai dentro di te. Auguri per il tuo Battesimo da mamma, papà, dal tuo fratellone, dai nonni, zii e cugini.