Salvare il bosco, la battaglia continua. “Presto il caso diventerà un esposto in Procura”

Salvare il bosco di Corundoli, un eccezionale serbatoio di biodiversità minacciato dal passaggio del gasdotto Larino-Chieti. Per i ragazzi del comitato “I Discoli del Sinarca” le recensioni che segnano il tracciato dove in un futuro prossimo passeranno i tubi della infrastruttura non sono la fine della battaglia, non rappresentano la parola stop alla speranza di invertire la rotta.

E così questa mattina, 2 settembre, nuova iniziativa di protesta davanti il bosco. Un sit-in, ovvero un’azione dimostrativa con striscioni per sensibilizzare contro i lavori del metanodotto che invadono in parte il patrimonio naturale del comune di Montecilfone.

“Abbiamo raccolto oltre 1500 firme per chiedere al comune di Montecilfone di revocare la delibera che concede la servitù di passaggio a Gasdotti Italia, che riteniamo illegittima perché tutta l’area, circa 80 ettari, non è di proprietà del Comune”, dicono rivolgendosi ora alla nuova amministrazione subentrata al sindaco Pallotta che aveva, a dicembre scorso, concesso la servitù di passaggio.

Di recente il nuovo sindaco Manes ha espresso diniego per una nuova richiesta autorizzativa, ma ha fatto sapere che quella già avviata procede. E difatti i lavori sono partiti. Ma i promotori della protesta non intendono fermarsi e annunciano che presenteranno, nei prossimi giorni, un esposto alla Procura della Repubblica di Larino per accertare eventuali responsabilità penali in capo ai soggetti coinvolti.