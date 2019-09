Campobasso

Sacrario del Monforte, ecco l’altolà del Comitato per la memoria della bonifica campi minati

Nicola Felice, presidente dell'associazione, annuncia che nonostante avessero ribadito soluzioni alternative agli interventi di ridimensionamento dei locali oggetto di ristrutturazione "rileviamo come la situazione che va configurandosi ponga il nostro comitato in una condizione in cui per forza di cose dovremmo attivarci con tutti i mezzi disponibili per contrastare l'ennesimo danno alla cultura"