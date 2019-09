Alcune zone di Campobasso sono senz’acqua. A causa infatti di una improvvisa e importante rottura avvenuta sulla condotta Monte Verde/Colle Impiso dell’Acquedotto molisano destro, le zone di Colle delle Api, San Giovanni in Golfo, Caserma Allievi Carabinieri, Contrada Coste d’Oratino, canile Santo Stefano e parte alta di Santo Stefano, resteranno senza acqua nelle prossime ore.

A renderlo noto è il Comune di Campobasso che ha comunicato altresì che Molise Acque è già al lavoro per riparare la perdita che però potrebbe richiedere, per il ripristino del flusso idrico nelle zone indicate, tempi non immediati.